NBC News: Удар США по объекту в Фордо не приведет к ядерному взрыву

Американские самолеты совершили несколько точечных ударов по иранским ядерным объектам. Крупнейший из них находился в городе Фордо. По словам президента США Дональда Трампа, объект уничтожен. Однако это не приведет к ядерному взрыву или радиационному выбросу, считают эксперты в области атомной безопасности.
Подземный объект Ирана представлял собой огромную лабораторию по обогащению урана. Взрывоопасное вещество, как утверждают источники телеканала NBC News, не станет причиной для химических выбросов. Могли пострадать только сотрудники ядерного объекта, сообщили эксперты.
Они считают, что широкомасштабный радиационный выброс мог быть спровоцирован в случае, если бы в Фордо находились ядерные реакторы или боеголовки. Эксперты подчеркнули, что таких средств на территории объекта нет.
Дональд Трамп, уведомив об ударах по Ирану, заявил, что сейчас настало время для мира.