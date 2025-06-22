NBC News: Удар США по объекту в Фордо не приведет к ядерному взрыву

Американские самолеты совершили несколько точечных ударов по иранским ядерным объектам. Крупнейший из них находился в городе Фордо. По словам президента США Дональда Трампа, объект уничтожен. Однако это не приведет к ядерному взрыву или радиационному выбросу, считают эксперты в области атомной безопасности.