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Глава ОАЭИ Эслами: ядерные объекты Ирана находятся в полной безопасности

Глава Организации по атомной энергии Ирана обвинил МАГАТЭ «в шпионаже в пользу израильского режима».

Источник: Аргументы и факты

Все иранские ядерные объекты Ирана находятся в полной безопасности, и каких-либо утечек радиации после атак Израиля на эти комплексы не зафиксировано, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Наши объекты полностью безопасны, и все объекты работают в соответствии с правилами безопасности. Никакой утечки радиации не произошло, наши граждане могут не беспокоиться», — сказал руководитель организации, слова которого приводит агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что Тегеран более не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за игнорирования этой структурой ударов Израиля по Ирану. Эслами также обвинил указанную организацию «в шпионаже в пользу израильского режима».

Напомним, 21 июня стало известно о взрывах в иранском городе Исфахане. После глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в результате атаки на ядерный комплекс в этом населённом пункте получили повреждения шесть зданий.

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