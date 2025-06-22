Глава ОАЭИ Эслами: ядерные объекты Ирана находятся в полной безопасности

Все иранские ядерные объекты Ирана находятся в полной безопасности, и каких-либо утечек радиации после атак Израиля на эти комплексы не зафиксировано, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
«Наши объекты полностью безопасны, и все объекты работают в соответствии с правилами безопасности. Никакой утечки радиации не произошло, наши граждане могут не беспокоиться», — сказал руководитель организации, слова которого приводит агентство Tasnim.
Он подчеркнул, что Тегеран более не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за игнорирования этой структурой ударов Израиля по Ирану. Эслами также обвинил указанную организацию «в шпионаже в пользу израильского режима».
Напомним, 21 июня стало известно о взрывах в иранском городе Исфахане. После глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в результате атаки на ядерный комплекс в этом населённом пункте получили повреждения шесть зданий.