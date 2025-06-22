ТАСС: видимость серебристых облаков сохранится в июле

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Возможность увидеть в небе серебристые облака, которые как бы светятся изнутри, сохранится и в июле, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Первым месяцем наблюдения серебристых облаков в 2025 году стал июнь.
«В июле сохраняется великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 70−95 км, и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт», — сказали в организации.
В Северном полушарии Земли серебристые облака наблюдаются в северной части неба, а в Южном — в южной, уточнили ученые.
Серебристые облака — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли. Такие объекты видны на фоне зари светлыми и будто бы светящимися. Они являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.