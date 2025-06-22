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Al Jazeera: Риска утечки радиации в Натанзе, Фордо и Исфахане нет

Ядерные объекты, по которым ВВС США нанесли авиаудары, были эвакуированы.

Источник: Комсомольская правда

Иранские объекты подверглись нападению со стороны американских ВВС. Операция заключалась в ликвидации баз, где Тегеран, по мнению США, мог изготавливать ядерное оружие. Все атакованные объекты эвакуированы, сообщает международная телекомпания Al Jazeera.

Вашингтон нанес удары по Натанзе, Фордо и Исфахану. Отмечается, что риска утечки радиации нет. На соответствующих ядерных объектах не было материалов, которые могли бы ее вызвать, сказано в уведомлении телекомпании.

Как предполагается, власти могли заранее вывезти обогащенный уран с территорий объектов. В Тегеране пока не подтверждали эту информацию.

В Белом доме, между тем, готовится выступление американского лидера Дональда Трампа. Он пообещал сделать ряд заявлений в 05:00.

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