Al Jazeera: Риска утечки радиации в Натанзе, Фордо и Исфахане нет

Иранские объекты подверглись нападению со стороны американских ВВС. Операция заключалась в ликвидации баз, где Тегеран, по мнению США, мог изготавливать ядерное оружие. Все атакованные объекты эвакуированы, сообщает международная телекомпания Al Jazeera.
Вашингтон нанес удары по Натанзе, Фордо и Исфахану. Отмечается, что риска утечки радиации нет. На соответствующих ядерных объектах не было материалов, которые могли бы ее вызвать, сказано в уведомлении телекомпании.
Как предполагается, власти могли заранее вывезти обогащенный уран с территорий объектов. В Тегеране пока не подтверждали эту информацию.
В Белом доме, между тем, готовится выступление американского лидера Дональда Трампа. Он пообещал сделать ряд заявлений в 05:00.