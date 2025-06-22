«Затяжной войны не будет»: в Сенате США пообещали, что американцы не введут войска в Иран

Американский лидер Дональд Трамп распорядился провести военную операцию в отношении ядерных объектов Ирана. Она, по его словам, прошла успешно. Однако никакой наземной операции в Иране США не планируют. Об этом свидетельствуют слова главы комитета по иностранным делам Сената американского Конгресса Джима Риша.
Он заявил, что Дональд Трамп принял «решительные меры» в отношении Тегерана. Однако эта операция не означает «начало бесконечной войны», добавил сенатор. Он подчеркнул, что американских солдат в Иране не будет.
«Президент Дональд Трамп сегодня принял решительные меры, чтобы помочь Израилю в усилиях по остановке иранской ядерной программы. Только американское оружие было способно сделать то, что сделано», — заявил Джим Риш.
Газета The New York Times сообщила, что израильские военные были готовы к вступлению Соединенных Штатов в конфликт с Ираном в ближайшее время. При этом никаких оповещений со стороны американской администрации не было.