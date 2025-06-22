Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Затяжной войны не будет»: в Сенате США пообещали, что американцы не введут войска в Иран

Сенатор Риш: Трамп не планирует вводить войска США в Иран.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп распорядился провести военную операцию в отношении ядерных объектов Ирана. Она, по его словам, прошла успешно. Однако никакой наземной операции в Иране США не планируют. Об этом свидетельствуют слова главы комитета по иностранным делам Сената американского Конгресса Джима Риша.

Он заявил, что Дональд Трамп принял «решительные меры» в отношении Тегерана. Однако эта операция не означает «начало бесконечной войны», добавил сенатор. Он подчеркнул, что американских солдат в Иране не будет.

«Президент Дональд Трамп сегодня принял решительные меры, чтобы помочь Израилю в усилиях по остановке иранской ядерной программы. Только американское оружие было способно сделать то, что сделано», — заявил Джим Риш.

Газета The New York Times сообщила, что израильские военные были готовы к вступлению Соединенных Штатов в конфликт с Ираном в ближайшее время. При этом никаких оповещений со стороны американской администрации не было.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше