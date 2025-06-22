Челябинск может стать культурной столицей России

«Челябинск традиционно воспринимался как промышленный центр, но сегодня его культурная и событийная повестка привлекает все больше туристов. Создание современных общественных пространств расширяет возможности для культурного досуга. Статус культурной столицы — это не только федеральное признание, но и инструмент для привлечения гостей из других регионов», — прокомментировала гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.