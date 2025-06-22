Челябинск может стать культурной столицей России

Челябинск участвует в конкурсе на статус культурной столицы России 2027 года. Победа позволит раскрыть творческий потенциал региона, повысить его туристическую привлекательность и инвестиционную привлекательность.
Наша территория вошла в число финалистов Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства», заняв второе место в номинации «Культурно-познавательный туризм». Теперь столица региона претендует на звание «Культурная столица года» в Общенациональном конкурсе городов России.
Параллельно с основным конкурсом на портале «Госуслуги» проходит всероссийское голосование. Его результаты повлияют на выбор победителя, а регион, набравший наибольшее количество голосов, получит награду в номинации «Народное голосование».
Жители Южного Урала могут поддержать Челябинск. Голосование продлится до 16 ноября. На данный момент за город проголосовали более 3000 человек, он занимает пятую позицию в рейтинге.
«Челябинск традиционно воспринимался как промышленный центр, но сегодня его культурная и событийная повестка привлекает все больше туристов. Создание современных общественных пространств расширяет возможности для культурного досуга. Статус культурной столицы — это не только федеральное признание, но и инструмент для привлечения гостей из других регионов», — прокомментировала гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.