Reuters: США задействовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану

ВВС США использовали для ударов по ядерным объектам Ирана малозаметные бомбардировщики B-2. Такую информацию сообщили источники агентству Reuters.
«Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана», — сообщил агентству чиновник американской администрации.
По данным телеканала Fox News США использовали при ударе особые противобункерные бомбы, а кроме того применили и крылатые ракеты Tomahawk. По информации телеканала, на подземный комплекс в Фордо было сброшено пять или шесть мощных бомб с бомбардировщиков B-2. Помимо Фордо, были атакованы два других ядерных объекта — в Исфахане и Натанзе. По информации Fox News, по ним было выпущено около 30 ракет Tomahawk с подводных лодок, находившихся примерно в 640 км от целей.
Ранее СМИ сообщали о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.
США нанесли удар по ядерным объектам Ирана ночью 22 июня. Израильские источники сообщают, что Тель-Авив был предупрежден об атаке заранее.
Трамп планирует выступить с заявлением в связи с этими событиями.