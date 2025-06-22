Reuters: США задействовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану

По данным телеканала Fox News США использовали при ударе особые противобункерные бомбы, а кроме того применили и крылатые ракеты Tomahawk. По информации телеканала, на подземный комплекс в Фордо было сброшено пять или шесть мощных бомб с бомбардировщиков B-2. Помимо Фордо, были атакованы два других ядерных объекта — в Исфахане и Натанзе. По информации Fox News, по ним было выпущено около 30 ракет Tomahawk с подводных лодок, находившихся примерно в 640 км от целей.