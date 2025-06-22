В Хабаровске скончалась дальневосточная писательница Татьяна Гладких

Татьяна Иннокентьевна Гладких родилась 18 декабря 1952 г. на прииске Белая Гора Николаевского района Хабаровского края. После окончания факультета журналистики Дальневосточного государственного университета работала в газетах, на радио, редактором книжных издательств, заведовала отделом прозы журнала «Дальний Восток». Писать художественную прозу начала, по её словам, из любви к родному слову. Она родилась в семье коренных дальневосточников, амурских и забайкальских казаков. В доме постоянно звучал народный говор, и именно желание сберечь и передать другим живую русскую речь подвигло её к творчеству.