В Хабаровске скончалась дальневосточная писательница Татьяна Гладких

20 июня 2025 года скончалась дальневосточная писательница, автор книг о святителе Иннокентии Московском Татьяна Гладких.
Татьяна Иннокентьевна Гладких родилась 18 декабря 1952 г. на прииске Белая Гора Николаевского района Хабаровского края. После окончания факультета журналистики Дальневосточного государственного университета работала в газетах, на радио, редактором книжных издательств, заведовала отделом прозы журнала «Дальний Восток». Писать художественную прозу начала, по её словам, из любви к родному слову. Она родилась в семье коренных дальневосточников, амурских и забайкальских казаков. В доме постоянно звучал народный говор, и именно желание сберечь и передать другим живую русскую речь подвигло её к творчеству.
Татьяна Гладких — автор книг «Странники» (12+), «Иннокентий (Вениаминов): учёный, педагог, просветитель» (12+), «Амурские казаки Кореневы» (12+). Основная тема её произведений — странствия человека: и по просторам родной земли, и во времени, и в собственной душе. Татьяна Иннокентьевна Гладких — член Союза писателей России, лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы, премии фестиваля духовной культуры «Святой России край», литературной премии имени Петра Комарова. В 2021 г. её произведение «Птичка Божия» (6+) стало номинантом Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева.
3 апреля 2025 года в картинной галерее им. Федотова Татьяна Иннокентьевна посетила презентацию своей книги, писательница раздавала автографы, за которыми люди выстраивались в очередь, и она с радостью подписывала красочные экземпляры.
Отпевание Татьяны Гладких пройдет в Христорождественском соборе 24 июня в 14:00.