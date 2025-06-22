Трамп заявил, что Фордо больше не существует

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал репост записи в своей социальной сети Truth с заявлением: «Фордо больше нет».
Ранее Трамп сообщил о результативном ударе американской авиации по иранским ядерным объектам, в ходе которого были уничтожены три стратегических объекта. В своем обращении он потребовал от Ирана прекратить военные действия против Израиля.
«Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — пояснил Трамп.
Ранним утром 22 июня ВС США нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, в числе которых оказался ранее защищенный от атак комплекс Фордо. По информации The New York Times, президент Трамп планирует выступить с заявлением в связи с этими событиями.
Накануне Трамп санкционировал проведение военной операции против иранских ядерных объектов, которую он назвал успешной. При этом американская администрация подчеркивает отсутствие планов по проведению наземной операции на территории Ирана.