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Трамп заявил, что Фордо больше не существует

Трамп репостнул сообщение, что Фордо больше не существует.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал репост записи в своей социальной сети Truth с заявлением: «Фордо больше нет».

Ранее Трамп сообщил о результативном ударе американской авиации по иранским ядерным объектам, в ходе которого были уничтожены три стратегических объекта. В своем обращении он потребовал от Ирана прекратить военные действия против Израиля.

«Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — пояснил Трамп.

Ранним утром 22 июня ВС США нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, в числе которых оказался ранее защищенный от атак комплекс Фордо. По информации The New York Times, президент Трамп планирует выступить с заявлением в связи с этими событиями.

Накануне Трамп санкционировал проведение военной операции против иранских ядерных объектов, которую он назвал успешной. При этом американская администрация подчеркивает отсутствие планов по проведению наземной операции на территории Ирана.

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