США при ударах по Ирану применили противобункерные бомбы — СМИ

США при ударах по иранским ядерным объектам использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Ранее Дональд Трамп заявил об успешной операции американских вооруженных сил против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент подчеркнул, что после атак США Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». Агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило о воздушных ударах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо. Представитель иранского Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи ранее заявлял, что Иран переместил все «обогащенные ядерные материалы» в безопасные места.
В эфире телеканала уточнили, что США применили «от пяти до шести» противобункерных бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2 на объект в Фордо.
Еще два ядерных объекта в Исфахане и Натанзе были обстреляны ракетами Tomahawk с подлодок.
Ранее сообщалось, что США применили бомбардировщики B-2 при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, напомнив, что ранее в субботу оно уже сообщало о перемещении бомбардировщиков B-2, способных нести боеприпасы для поражения укрепленных объектов.
Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его «историческим» как для Израиля и США, так и для всего мира.
В то же время власти исламской республики предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев.
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