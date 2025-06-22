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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Трамп предупредил Иран о новых атаках ВВС США, если Тегеран не согласится на прекращение конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти должны немедленно согласиться на прекращение конфликта с Израилем. В противном случае, американские самолеты вновь атакуют ядерные объекты Тегерана. С таким предупреждением выступил хозяин Белого дома Дональд Трамп, цитирует Reuters.

По словам американского лидера, Вашингтон ждет остановки боевых действий и заключения мира. США уже атаковали три ядерных объекта, они могут сделать это вновь.

«Иран должен немедленно остановиться и заключить мир, иначе он будет еще раз атакован», — заявил Дональд Трамп.

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