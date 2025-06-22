Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Иранские власти должны немедленно согласиться на прекращение конфликта с Израилем. В противном случае, американские самолеты вновь атакуют ядерные объекты Тегерана. С таким предупреждением выступил хозяин Белого дома Дональд Трамп, цитирует Reuters.
По словам американского лидера, Вашингтон ждет остановки боевых действий и заключения мира. США уже атаковали три ядерных объекта, они могут сделать это вновь.
«Иран должен немедленно остановиться и заключить мир, иначе он будет еще раз атакован», — заявил Дональд Трамп.
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