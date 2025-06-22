На западе Украины пытались насильно мобилизовать пришедшего на похороны мужчину

Противостояние с военкоматом на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина скончался на месте. До этого жительница Украины смогла отбить своего сурруга от сотрудников ТЦК, выстрелив из ружья в воздух.