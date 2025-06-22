На западе Украины пытались насильно мобилизовать пришедшего на похороны мужчину

Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. Об этом написал украинский портал «Страна».
Уточняется, что на место похорон приехали сотрудники военкомата и полицейские. Издание разместило видео в Telegram-канале, где видно, как мужчину пытались задержать, но за него вступились неравнодушные жители.
В результате ему удалось сбежать, а военкомам и правоохранителям из-за давления людей пришлось покинуть место, передает ТАСС.
19 июня сообщалось, что на западе Украины в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата) умер 50-летний мужчина. Его доставили правоохранительные органы в Стрыйский ТЦК под Львовом. По данным центра комплектования, в какой-то момент у мужчины якобы ухудшилось состояние.
Противостояние с военкоматом на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина скончался на месте. До этого жительница Украины смогла отбить своего сурруга от сотрудников ТЦК, выстрелив из ружья в воздух.