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CNN: Трамп не планирует новых ударов по Ирану в ближайшее время

Трамп опроверг информацию о скором нанесении ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

По данным CNN, ссылающегося на информированные источники, администрация президента Дональда Трампа в настоящее время не рассматривает возможность новых военных ударов по Ирану.

Согласно полученным данным, Трамп ожидает, что проведенные США авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана вынудят Тегеран возобновить переговорный процесс и положить конец этому конфликту.

Кроме этого, CNN сообщает, что, несмотря на надежды Трампа на активизацию дипломатического диалога, американские вооруженные силы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности на случай возможного иранского контрудара.

На фоне этого, NBC информирует, что в предстоящем обращении Трамп планирует объявить о приостановке новых авиаударов США по территории Ирана. Выступление американского главы запланировано на 5:00 по мск.

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