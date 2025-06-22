CNN: Трамп не планирует новых ударов по Ирану в ближайшее время

По данным CNN, ссылающегося на информированные источники, администрация президента Дональда Трампа в настоящее время не рассматривает возможность новых военных ударов по Ирану.
Согласно полученным данным, Трамп ожидает, что проведенные США авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана вынудят Тегеран возобновить переговорный процесс и положить конец этому конфликту.
Кроме этого, CNN сообщает, что, несмотря на надежды Трампа на активизацию дипломатического диалога, американские вооруженные силы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности на случай возможного иранского контрудара.
На фоне этого, NBC информирует, что в предстоящем обращении Трамп планирует объявить о приостановке новых авиаударов США по территории Ирана. Выступление американского главы запланировано на 5:00 по мск.