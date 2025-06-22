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Нетаньяху прокомментировал удары Соединенных Штатов по Ирану

Израиль благодарен президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за решение нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом высказался израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израиль благодарен президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за решение нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом высказался израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он считает, что этот шаг «изменит историю».

— Поздравляю, президент Трамп! Ваше смелое решение нанести по ядерным объектам Ирана удар со всей невероятной и праведной мощью Соединенных Штатов изменит историю, — заявил Нетаньяху в видеообращении, которое распространила его канцелярия, передает ТАСС.

Соединенные Штаты Америки использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.

Дональд Трамп выступит с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану.

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