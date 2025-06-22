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В 2024 году почти 700 россиян впервые получили онкологический диагноз

Около 700 россиян получили онкологический диагноз в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в России было выявлено свыше 698,5 тысяч новых случаев злокачественных образований. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информацию Минздрава РФ.

По статистике, в 2024 году впервые диагностировано 698 693 случая злокачественных новообразований. Этот показатель превышает данные 2023 года (674 587 случаев) на 24 106 новых выявленных заболеваний.

Как сообщали в Минздраве в марте текущего года, сейчас в России 61% злокачественных опухолей выявляют на начальных стадиях.

Ранее KP.RU писал, что на полях Петербургского международного экономического форума было заключено стратегическое соглашение между Минздравом России и банком ВТБ. Подписи под документом о сотрудничестве в сфере развития экспорта медицинских услуг поставили министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава банка Андрей Костин.

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