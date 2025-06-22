В Израиле ввели запреты на учебу, собрания и посещение общественных мест: Иерусалим ждет ответ Ирана

С 03:45 22 июня в Израиле введен режим необходимой активности. Это означает, что жители не могут посещать собрания, работу и учебные заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Командование приняло такое решение после американских ударов по ядерным объектам Ирана. Как утверждается в сообщении, в режим необходимой активности переведены все районы Израиля. Под исключение попадут только жители, работающие в «основных секторах».
«Немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности. Инструкции включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места», — говорится в оповещении ЦАХАЛ.
В скором времени с обещанным обращением к нации выступит хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он, вероятно, более детально объявит о результатах военной операции в отношении Ирана.