Матвийчук: при приближении войск одесситы могут перейти на сторону РФ

«Я полагаю, что Одесса — это слишком хорошо организованный район, поэтому прямое наступление, как во времена Второй мировой войны, маловероятно. Однако, я думаю, выход наших войск в этом направлении возможен, а Черноморский флот способен вести блокирующие действия с моря. Но необходимо создать такие условия, при которых внутреннее недовольство одесситов, внешнее военное давление и социально-политическая обстановка в городе позволят ему “созреть” и перейти под наш контроль», — заявил он.