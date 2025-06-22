Матвийчук: при приближении войск одесситы могут перейти на сторону РФ

Полномасштабное наступление на Одессу по суши в ближайшее время маловероятно из-за высокой степени организации обороны. Об этом aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Однако, по его словам, возможны блокирующие действия с моря и работа на внутреннюю дестабилизацию.
«Я полагаю, что Одесса — это слишком хорошо организованный район, поэтому прямое наступление, как во времена Второй мировой войны, маловероятно. Однако, я думаю, выход наших войск в этом направлении возможен, а Черноморский флот способен вести блокирующие действия с моря. Но необходимо создать такие условия, при которых внутреннее недовольство одесситов, внешнее военное давление и социально-политическая обстановка в городе позволят ему “созреть” и перейти под наш контроль», — заявил он.
Военный эксперт также уточнил, что в настоящее время российская армия сосредоточивает удары по ключевым военным объектам в Одессе, включая порт, железнодорожный вокзал.
«Мы наносим систематические удары по всей инфраструктуре: перевалы, базы, логистика. Все, что наша разведка находит, уничтожается в приоритетном порядке. Регион находится под постоянным контролем и с помощью разведки, и с использованием ударных беспилотников», — пояснил собеседник.
Ранее Матвийчук также рассказал, что на Украине в районе Очакова фиксируется устойчивое присутствие иностранных военных специалистов.
Также сообщалось, что в ночь на 21 июня российские войска осуществили массированную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотников, нацеленную на объекты военной инфраструктуры украинских ВВС.