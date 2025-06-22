Штаты использовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался, что Тегеран готов решить ядерный спор с Израилем с помощью переговоров. По его словам, страна готова приступить к диалогу, как в 2015 году. Также глава МИД подчеркнул, что именно Израиль не заинтересован в дипломатии.