Штаты использовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана

Соединенные Штаты использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника.
— Бомбардировщики США B-2 были задействованы при ударах по ядерным объектам Ирана, — рассказал он.
Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.
Дональд Трамп выступит с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану.
Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался, что Тегеран готов решить ядерный спор с Израилем с помощью переговоров. По его словам, страна готова приступить к диалогу, как в 2015 году. Также глава МИД подчеркнул, что именно Израиль не заинтересован в дипломатии.
Соединенные Штаты Америки направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени.