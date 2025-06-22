Элитные квартиры на 60 млн: какое наследство оставила оставила Талызина

«Значительную часть наследия также составляют интеллектуальные права. Речь идет о гонорарах от озвучивания легендарных фильмов и мультфильмов (“Ирония судьбы”, “Трое из Простоквашино” и др.), а также правах на сценарий документального фильма о Бунине (1994). Не стоит забывать и о личных вещах, государственных наградах, включая ордена и медали», — объяснил он.