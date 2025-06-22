Элитные квартиры на 60 млн: какое наследство оставила оставила Талызина

Умершая 21 июня народная артистка РСФСР Валентина Талызина оставила свои наследникам элитную недвижимость в столице. Кому и что достанется, aif.ru рассказал юрист Александр Хаминский.
Недвижимость и авторские права.
Согласно данным из открытых источников, у Талызиной была квартира в центре столицы. Также она владела дачей в Кратово, дачном поселке в Подмосковье.
«Основную ценность в наследственном имуществе представляет квартира в центре Москвы на Большой Никитской улице, где проживала актриса. Рыночная стоимость подобной недвижимости может достигать 50 миллионов рублей и более», — отметил Хаминский.
Дача в Кратово, по словам друга актрисы Владека Дармана, «была ее раем». По данным сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость благоустроенного коттеджа в этом дачном поселке начинается от 12 миллионов рублей.
Также юрист обратил внимание на интеллектуальную собственность актрисы.
«Значительную часть наследия также составляют интеллектуальные права. Речь идет о гонорарах от озвучивания легендарных фильмов и мультфильмов (“Ирония судьбы”, “Трое из Простоквашино” и др.), а также правах на сценарий документального фильма о Бунине (1994). Не стоит забывать и о личных вещах, государственных наградах, включая ордена и медали», — объяснил он.
Кто может претендовать?
У Валентины Талызиной, как отметил Хаминский, есть только одна прямая наследница — ее дочь Ксения.
«Основной наследницей первой очереди по закону является единственная дочь Талызиной, Ксения, родившаяся в 1969 году от брака с художником Леонидом Непомнящим. Известно, что брак распался, но данных о наличии у бывшего супруга алиментных или иных имущественных претензий к актрисе не имеется», — рассказал юрист.
Хаминский уточнил, что при отсутствии завещания дочь Талызиной унаследует всё имущество своей матери.
«Информация о наличии или содержании завещания Валентины Илларионовны в публичном доступе отсутствует», — объяснил юрист.
Хаминский обратил внимание на то, что если артистка оставила завещание, то оспорить его будет сложно.
«Решение Талызиной в марте 2025 года отказаться от госпитализации и остаться дома под присмотром сиделки само по себе не является основанием для оспаривания потенциального завещания по мотивам недееспособности», — добавил он.
Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни. Ее похоронят 24 июня на Ваганьковском кладбище.
Талызина снялась в более чем 160 фильмах, в том числе, в картинах «Старые клячи», «Ирония судьбы», «Афоня», «Зигзаг удачи». Актриса более 60 лет служила в Театре Моссовета.