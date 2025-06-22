Трамп: Целью США было уничтожение объектов Ирана по обогащению урана

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в ночь на 22 июня выступил с речью. Он сообщил о ходе военной операции, проведенной за несколько часов до этого в Иране. По словам американского лидера, целью Соединенных Штатов стало уничтожение иранских ядерных объектов по обогащению урана.