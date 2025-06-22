Матвийчук сказал, какие города открывают выход на Одессу

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии для aif.ru сообщил, какие города открывают выход на Одессу.
«Конечно, это может быть направление через Николаевскую и Днепропетровскую области. Также нельзя исключать выход на Одессу через порты и морские верфи», — отметил он.
Матвийчук также отметил, что армия России ведет планомерную операцию, направленную на полное уничтожение военной инфраструктуры в Одессе и Одесской области.
Ранее стало известно об уничтожении военного аэродрома под Одессой, который, как отметил Матвийчук, является объектом военной инфраструктуры Украины.
Также сообщалось, что в ночь на 21 июня российские войска осуществили массированную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотников, нацеленную на объекты военной инфраструктуры украинских ВВС.