Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Ирану надо идти на мировую или он столкнется с серьезными разрушениями

Трамп призвал Иран к миру под угрозой новых тяжелых разрушений.

Источник: Комсомольская правда

Ирану следует согласиться на мирные переговоры, иначе страну ожидают ещё более масштабные разрушения. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем утреннем обращении 22 июня.

«Если мир не наступит быстро, мы атакуем и другие цели точно, скоро и искусно. Большинство из них могут быть уничтожены в течение нескольких минут», — обозначил американский лидер.

Кроме этого, он акцентировал, что Соединенные Штаты при необходимости способны в течение нескольких минут нанести удары по новым целям на территории Ирана. Президент США охарактеризовал Иран как «ближневосточного хулигана», подчеркнув необходимость мирного урегулирования со стороны Тегерана.

Напомним, что срочное утреннее выступление Трампа 22 июня спровоцировано нанесением ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше