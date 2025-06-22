Трамп: Ирану надо идти на мировую или он столкнется с серьезными разрушениями

Ирану следует согласиться на мирные переговоры, иначе страну ожидают ещё более масштабные разрушения. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем утреннем обращении 22 июня.
«Если мир не наступит быстро, мы атакуем и другие цели точно, скоро и искусно. Большинство из них могут быть уничтожены в течение нескольких минут», — обозначил американский лидер.
Кроме этого, он акцентировал, что Соединенные Штаты при необходимости способны в течение нескольких минут нанести удары по новым целям на территории Ирана. Президент США охарактеризовал Иран как «ближневосточного хулигана», подчеркнув необходимость мирного урегулирования со стороны Тегерана.
Напомним, что срочное утреннее выступление Трампа 22 июня спровоцировано нанесением ударов по Ирану.