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Трамп объяснил, зачем США атаковали Иран

Цель американских ударов по Ирану — ограничение ядерных возможностей страны. С заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Срочная новость.

Цель американских ударов по Ирану — ограничение ядерных возможностей страны. С заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Цель ударов США была в ограничении ядерных возможностей Ирана», — сказал Трамп. Заявление транслировал сайт Белого дома. Он заявил, что цели были достигнуты. Но если Тегеран не заключит мир, «следующие атаки будут серьезнее».

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