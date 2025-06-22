В Иркутске у Вечного огня зажгли более 10 тысяч свечей в память о погибших

Вечером 22 июня, накануне Дня памяти и скорби, у Вечного огня в Иркутске прошли памятные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Волонтеры и молодежь Приангарья, которые стали инициаторами мероприятий, выложили из более чем 10 тысяч свечей силуэт бомбардировщика Ил-4 — именно такие самолеты производились в годы войны на Иркутском авиазаводе. Об этом КП-Иркутск рассказывают власти области.
— Сколько бы поколений ни сменилось, история подвига народа, вставшего на защиту своей Родины, будет жить в наших сердцах. В Великой Отечественной войне наша страна потеряла около 27 миллионов человек. Это — огромная цена, которой оплачена жизнь и свобода страны. Мы не вправе забывать об этом. — отметили власти Приангарья.
На мероприятие пришли ветераны, труженики тыла и участники специальной военной операции, в том числе Герой России Сергей Степанов из села Хамар. Его отвага на передовой позволила захватить позиции противника и сохранить жизни бойцов. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.