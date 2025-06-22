В Иркутске у Вечного огня зажгли более 10 тысяч свечей в память о погибших

— Сколько бы поколений ни сменилось, история подвига народа, вставшего на защиту своей Родины, будет жить в наших сердцах. В Великой Отечественной войне наша страна потеряла около 27 миллионов человек. Это — огромная цена, которой оплачена жизнь и свобода страны. Мы не вправе забывать об этом. — отметили власти Приангарья.