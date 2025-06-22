В России 22 июня — скорбная дата, когда отмечают День памяти и скорби в честь тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. В 2025 году этот день приходится на воскресенье.
На рассвете 22 июня 41-го года Германия, нарушив все международные соглашения, атаковала Советский Союз. Бомбардировкам подверглись как военные базы, так и гражданские поселения. Это стало началом Великой Отечественной — масштабной трагедии, которая длилась 1418 дней и стоила нашей стране десятков миллионов человеческих жизней.
В День памяти и скорби по всей России соблюдаются траурные традиции: государственные флаги на зданиях учреждений приспускаются в знак скорби. Культурным и медийным организациям предписано воздержаться от трансляции развлекательного контента. По всей стране проходят торжественно-траурные мероприятия, посвященные памяти жертв войны.
Помимо этого, в России вошло в традицию проводить в этот день по всей стане важные мероприятия.
Накануне историк Константин Залесский ответил на спорные вопросы о начале Великой Отечественной войне.