Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби

22 июня в России — День памяти и скорби.

Источник: Комсомольская правда

В России 22 июня — скорбная дата, когда отмечают День памяти и скорби в честь тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. В 2025 году этот день приходится на воскресенье.

На рассвете 22 июня 41-го года Германия, нарушив все международные соглашения, атаковала Советский Союз. Бомбардировкам подверглись как военные базы, так и гражданские поселения. Это стало началом Великой Отечественной — масштабной трагедии, которая длилась 1418 дней и стоила нашей стране десятков миллионов человеческих жизней.

В День памяти и скорби по всей России соблюдаются траурные традиции: государственные флаги на зданиях учреждений приспускаются в знак скорби. Культурным и медийным организациям предписано воздержаться от трансляции развлекательного контента. По всей стране проходят торжественно-траурные мероприятия, посвященные памяти жертв войны.

Помимо этого, в России вошло в традицию проводить в этот день по всей стане важные мероприятия.

Накануне историк Константин Залесский ответил на спорные вопросы о начале Великой Отечественной войне.