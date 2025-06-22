Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что российская армия ежедневно ведет наступление по всем направлениям линии боевого соприкосновения.
Aif.ru обратился к военным экспертам, чтобы узнать, что в настоящее время происходит на сумском и одесском направлениях.
ВС РФ наступают по всем напралвениям одновременно.
Российская армия проводит наступательные действия по всем направлениям в зоне спецоперации, нанося ежедневные удары по выявленным целям. Об этом в интервью aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, председатель президиума организации «Офицеры России».
«Наши войска действуют в строгом соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего. Наступление продолжается ежедневно, удары поражают объекты двойного и военного назначения. Это плановые боевые действия, направленные на освобождение Украины от украинского нацизма», — отметил он.
Сумское направление.
Продвижение российских войск в Сумской области продолжается с целью создания защитного буфера, чтобы предотвратить угрозу для территорий России, в частности Курской области. Об этом в интервью aif.ru сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Он пояснил, что наступление в Сумской области направлено именно на обеспечение безопасности и будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся атаки с украинской стороны.
«Как только обстрелы, налеты и нападения прекратятся, наступление может быть остановлено. Президент ясно заявил: мы будем продвигаться тихо, пока не прекратятся нападения на территорию Российской Федерации», — подчеркнул генерал-майор.
Одесское направление.
По военному аэродрому под Одессой, который входит в состав украинской военной инфраструктуры, был нанесен массированный удар. Об этом aif.ru сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Что касается перспектив наступления на одесском направлении, эксперт считает, что прямое наступление на город маловероятно.
«Одесса — слишком организованный район, и классическая атака, как во Вторую мировую войну, практически исключена. Необходимо сформировать такие условия, при которых внутреннее сопротивление в городе, внешнее давление и социально-политическая обстановка позволят Одессе полностью перейти под наш контроль», — отметил он.
Обстановка в Кременчуге Полтавской области.
Удары по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге были плановыми и направлены против объекта двойного назначения, задействованного в поддержке украинской армии, заявил Сергей Липовой.
По его словам, НПЗ в Кременчуге используется для обеспечения Вооруженных сил Украины на линии фронта, поэтому удар был нанесен по важным структурам, способствующим боевым действиям.
«Удар был правильным и своевременным», — отметил Липовой, добавив, что атака не свидетельствует о подготовке масштабного наступления.