Онколог Черемушкин назвал агрессивным убивший Талызину рак поджелудочной

Рак поджелудочной железы, который был диагностирован у Валентины Талызиной, является одной из самых агрессивных форм онкологического заболевания, отметил в беседе с aif.ru онколог Евгений Черемушкин.
Он объяснил, что рак поджелудочной железы достаточно редко выявляется на ранних стадиях из-за сходной симптоматики с панкреатитом.
«Прогноз по этому заболеванию не очень хороший. В совокупности многие больные погибают в течение трех-пяти лет», — рассказал онколог.
При этом, как уточнил эксперт, этот вид онкологии встречается достаточно редко.
«Рак поджелудочной железы не так часто встречается. Из-за расположения органа это заболевание считается одним из самых сложных в диагностике и лечении», — добавил он.
Рак поджелудочной железы был диагностирован у народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, которая умерла утром 21 июня. Как стало известно, последний раз она выходила на сцену Театра Моссовета, где служила с 1958 года, 9 мая. Актриса снялась в более чем 160 фильмах, в том числе, в картинах «Старые клячи», «Ирония судьбы», «Афоня», «Зигзаг удачи».