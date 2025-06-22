Онколог Черемушкин назвал агрессивным убивший Талызину рак поджелудочной

Рак поджелудочной железы был диагностирован у народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, которая умерла утром 21 июня. Как стало известно, последний раз она выходила на сцену Театра Моссовета, где служила с 1958 года, 9 мая. Актриса снялась в более чем 160 фильмах, в том числе, в картинах «Старые клячи», «Ирония судьбы», «Афоня», «Зигзаг удачи».