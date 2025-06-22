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МО требует взыскать 1,5 млрд руб. с Главного управления спецстроительства

Арбитражный суд Москвы должен принять решение о принятии к производству исков Минобороны РФ.

Источник: pexels.com

Министерство обороны (МО) России подало четыре новых иска, в рамках которых потребовало взыскать более 1,5 млрд рублей с ФГУП «Главное управление специального строительства», сообщили в Арбитражном суде Москвы.

Указанная организация занимается возведением специальных, стратегических и социальных объектов для Вооружённых сил РФ и в рамках гражданских заказов.

«Четыре исковых заявления к ФГУП “Главное управление специального строительства” на совокупную сумму в размере 1 млрд 535 млн 442 тыс. 962 рублей», — отметили в судебной инстанции, которую цитирует ТАСС.

В сообщении также говорится, что Арбитражный суд Москвы должен принять решение о принятии обращений к производству.

Напомним, в январе стало известно, что Минобороны РФ подало в суд на Военно-строительную компанию, требуя выплатить ему более 4 млрд рублей. Подробности судебного дела не уточнялись.