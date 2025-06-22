Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5,5 тысячи бюджетных мест ждут абитуриентов Хабаровского края

В этом году в приёмной кампании есть изменения.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году вузы и колледжи Хабаровского края готовы принять свыше 5,5 тысячи абитуриентов на бюджетные места. Высшее образование можно получить в 15 университетах и филиалах, среднее специальное — в 30 колледжах и техникумах региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В этом году в приемной кампании есть изменения. Так, вместо оригинала аттестата теперь требуется согласие на зачисление. Максимальный балл за индивидуальные достижения целевиков увеличен с 10 до 15. Сохраняется право подачи документов в пять вузов (до пяти направлений в каждом).

Подать заявление можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», что значительно упрощает процесс.

Напомним, с 2024 года действует обновленный механизм целевого набора, позволяющий абитуриентам заключать договоры с будущими работодателями еще до поступления.

Сроки подачи документов: на бакалавриат и специалитет — до 25 июля, в колледжи — до 15 августа.