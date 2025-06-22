Более 5,5 тысячи бюджетных мест ждут абитуриентов Хабаровского края

В этом году в приемной кампании есть изменения. Так, вместо оригинала аттестата теперь требуется согласие на зачисление. Максимальный балл за индивидуальные достижения целевиков увеличен с 10 до 15. Сохраняется право подачи документов в пять вузов (до пяти направлений в каждом).