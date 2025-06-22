Как лезвие в горле: новый вирус напугал россиян

В Великобритании и ряде других стран выявили новый штамм коронавируса под названием «Нимбус» или N.B.1.8.1. Число случаев заболевания летом будет расти, отмечают британские СМИ. Aif.ru поговорил с доктором биологических наук, вирусологом Алексеем Аграновский и выяснил, чем новый штамм грозит россиянам.
Как может распространиться вирус и как его выявить.
Новый штамм «Нимбус» входит в группу «Омикрон», это значит, что он легко распространяется, но при этом имеет низкую летальность, объяснил Аграновский.
«Штаммы из группы “Омикрон” очень заразные и относительно малопатогенные в сравнении с теми штаммами, которые были в начале, например, уханьский, “Дельта”, вот они имели высокую летальность», — сказал вирусолог.
Коронавирус перешел в мягкую форму, он уже почти ничем не отличается от обычной ОРВИ, добавил собеседник aif.ru.
«По симптомам никто уже не определяет вирусы. Нужны специальные высокотехнологичные тесты. Все кашляют, чихают. Не разберешь, пока не сделаешь тест», — уточнил Аграновский.
По данным Associated Press, одним из основных симптомов «Нимбуса» является острая боль в горле, сравнимая с лезвием бритвы во рту. Также человека сопровождают слабость, повышенная температура и озноб.
Кому грозит тяжелое течение «Нимбуса».
Несмотря на то, что коронавирус уже хорошо поддается лечению и специалисты следят за этим заболеванием, некоторые категории граждан подвержены тяжелому течению болезни.
«В связи с широкой распространенностью повышается шанс, что кто-то будет тяжело переносить этот вирус. Например, люди с пониженным иммунитетом, пожилые и те, у кого есть хронические заболевания», — отметил Аграновский.
Какие меры профилактики нужно соблюдать.
Привычный призыв чаще мыть руки не поможет избежать нового штамма коронавируса. При этом вирусолог отметил, что частое мытье рук еще никому не вредило.
«Чаще мыть руки никогда не помешает. Известно, что число случаев кишечных инфекций во время пандемии SARS-CoV-2 очень снизилось. Потому что люди стали больше руки мыть. Но это не поможет от конкретного возбудителя. Он по воздуху распространяется, воздушно-капельным путем», — сказал Аграновский.
Вирусолог подчеркнул, что россиянам не стоит пугаться нового штамма коронавируса.
«Это низколетальный штамм», — резюмировал эксперт.