Как лезвие в горле: новый вирус напугал россиян

«Чаще мыть руки никогда не помешает. Известно, что число случаев кишечных инфекций во время пандемии SARS-CoV-2 очень снизилось. Потому что люди стали больше руки мыть. Но это не поможет от конкретного возбудителя. Он по воздуху распространяется, воздушно-капельным путем», — сказал Аграновский.