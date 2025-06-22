Росфинмониторинг начал блокировать переводы: к кому применимы меры контроля за банковскими операциями

С июня 2025 года на территории России ужесточили меры контроля за банковскими операциями. Соответствующее решение принято в целях борьбы с повсеместным мошенничеством. Росфинмониторинг может блокировать перевод на карту, если он покажется подозрительным. Об этом предупредила аналитик Эряния Бочкина в диалоге с агентством «Прайм».