Росфинмониторинг начал блокировать переводы: к кому применимы меры контроля за банковскими операциями

С июня 2025 года на территории России ужесточили меры контроля за банковскими операциями. Соответствующее решение принято в целях борьбы с повсеместным мошенничеством. Росфинмониторинг может блокировать перевод на карту, если он покажется подозрительным. Об этом предупредила аналитик Эряния Бочкина в диалоге с агентством «Прайм».
Так, благодаря новым мерам, средства будут реже поступать преступникам, уточнила эксперт. В случае необходимости разблокировки операции аналитик порекомендовала обратиться в банк.
«Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции», — разъяснила Эряния Бочкина.
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