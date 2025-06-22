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Росфинмониторинг начал блокировать переводы: к кому применимы меры контроля за банковскими операциями

Аналитик Бочкина предупредила о случаях блокировки подозрительных переводов.

Источник: Комсомольская правда

С июня 2025 года на территории России ужесточили меры контроля за банковскими операциями. Соответствующее решение принято в целях борьбы с повсеместным мошенничеством. Росфинмониторинг может блокировать перевод на карту, если он покажется подозрительным. Об этом предупредила аналитик Эряния Бочкина в диалоге с агентством «Прайм».

Так, благодаря новым мерам, средства будут реже поступать преступникам, уточнила эксперт. В случае необходимости разблокировки операции аналитик порекомендовала обратиться в банк.

«Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции», — разъяснила Эряния Бочкина.

В России также обеспокоены идеей рождаемости. Теперь в Минюсте предлагают разработать закон, который обяжет супругов перед расторжением брака медитировать. Это поможет паре переосмыслить решение.