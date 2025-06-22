Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Штаты готовы за считаные минуты уничтожать дополнительные цели в Иране

Соединенные Штаты готовы в случае необходимости в течение считаных минут уничтожать дополнительные цели в Иране. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты готовы в случае необходимости в течение считаных минут уничтожать дополнительные цели в Иране. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил американский президент Дональд Трамп.

— Если мир не наступит быстро, мы атакуем и другие цели точно, скоро и искусно. Большинство из них могут быть уничтожены в течение нескольких минут, — заявил он, выступая в Белом доме с телеобращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану, передает ТАСС.

Израиль благодарен Дональду Трампу за решение нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом высказался израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он считает, что этот шаг «изменит историю».

Соединенные Штаты Америки использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше