Трамп: Штаты готовы за считаные минуты уничтожать дополнительные цели в Иране

— Если мир не наступит быстро, мы атакуем и другие цели точно, скоро и искусно. Большинство из них могут быть уничтожены в течение нескольких минут, — заявил он, выступая в Белом доме с телеобращением к нации в связи с нанесением ударов по Ирану, передает ТАСС.