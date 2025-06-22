Стилист назвала самые трендовые цвета мужских костюмов 2025 года

Кроме того, стоит обращать внимание и на саму ткань изделия. В моде шерсть, полушерсть и материалы с добавлением эластана. Они делают костюм удобным и практичным. Для теплого времени года подойдут легкие ткани, например лен или хлопок с открытым переплетением, которые позволяют коже дышать.