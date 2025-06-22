Стилист назвала самые трендовые цвета мужских костюмов 2025 года

Мужские костюмы возвращаются к естественным и спокойным оттенкам, которые выглядят одновременно стильно и сдержанно. Стилист Диана Лоуренс в разговоре с KP.RU назвала главные цвета этого сезона.
— В 2025—2026 годах мужские костюмы сочетают классику и современность. В тренде — мягкие силуэты, натуральные ткани и приглушенные оттенки: оливковый, терракотовый, глубокий синий, — пояснила специалист.
Кроме того, стоит обращать внимание и на саму ткань изделия. В моде шерсть, полушерсть и материалы с добавлением эластана. Они делают костюм удобным и практичным. Для теплого времени года подойдут легкие ткани, например лен или хлопок с открытым переплетением, которые позволяют коже дышать.
Эксперт посоветовала обращать внимание и на посадку костюма. Он должен подчеркивать фигуру: пиджак облегать плечи, а брюки сидеть ровно по талии и бедрам. Рукава пиджака должны заканчиваться на уровне косточки запястья. Это придает образу утонченность и завершенность.