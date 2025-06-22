Зеленский подставил одесситов под удар, разместив базы и наемников у города

В ночь на 21 июня российские войска провели массированную атаку с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на объекты военной инфраструктуры Воздушных сил Украины.
В Одессе взорвали военный аэродром.
По военному аэродрому под Одессой, входящему в состав военной инфраструктуры Украины, был нанесен массированный удар. Об этом aif.ru сообщил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, аэродром, построенный еще в советское время, способен принимать современные истребители.
«Я полагаю, что удар был нанесен с целью уничтожения, возможно, складов боеприпасов для авиации, которая там еще базировалась. Не думаю, что там могли размещаться F-16 — слишком близко к переднему краю. Хотя, почему бы и нет? Они могли использовать этот аэродром как элемент военной инфраструктуры Украины. По нему был нанесен удар и аэродром выведен из строя. Если повреждены диспетчерские пункты, это может надолго остановить работу, если взлетно-посадочная полоса — возможно, на 2−3 недели», — отметил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что аэродром под Одессой входит в комплекс ключевых военных объектов региона.
«В Одессе и области расположены важные объекты: объединенный военный и торговый порт для хранения западного вооружения и причальных складов, железнодорожный вокзал для ротации войск и техники, а также береговая линия с современными радиолокационными станциями для контроля морской акватории. Военные аэродромы и релейные узлы связи обеспечивают логистику на одесском направлении», — добавил он.
В Очакове находятся иностранные наемники.
В районе Очакова на Украине наблюдается постоянное присутствие иностранных военных специалистов, рассказал Анатолий Матвийчук.
По его словам, там регулярно фиксируют англоязычных и французских специалистов.
«В районе Очакова постоянно фиксируют присутствие англоязычных и французских специалистов. Некоторые из них занимаются подготовкой подводного спецназа Украины, а также разрабатывают и настраивают ударные беспилотные катера», — сообщил он.
Возможно ли наступление на Одессу.
Матвийчук объяснил, что полномасштабное наступление российских войск на Одессу с суши в ближайшее время маловероятно из-за высокой организации обороны.
«Одесса — это хорошо организованный район, поэтому прямое наступление, как во времена Второй мировой войны, маловероятно. Тем не менее выход наших войск в этом направлении возможен, я думаю, а Черноморский флот способен вести блокирующие действия с моря. Для этого необходимо создать условия, при которых внутреннее недовольство жителей, внешнее военное давление и социально-политическая ситуация позволят городу “созреть” и перейти под наш контроль», — пояснил эксперт.
Он также рассказал, что сейчас российская армия сосредоточивает удары по ключевым военным объектам Одессы, включая порт и железнодорожный вокзал.
«Мы систематически уничтожаем инфраструктуру: перевалы, базы, логистические объекты. Все, что обнаруживает разведка, уничтожается в первую очередь. Регион постоянно находится под контролем с использованием разведданных и ударных беспилотников», — добавил Матвийчук.
Какие города открывают выход на Одессу.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью для aif.ru рассказал, какие города обеспечивают выход на Одессу.
«Конечно, это может быть направление через Николаевскую и Днепропетровскую области. Также нельзя исключать выход на Одессу через порты и морские верфи», — отметил он.
Матвийчук подчеркнул, что российская армия проводит планомерную операцию, направленную на полное уничтожение военной инфраструктуры в Одессе и Одесской области.