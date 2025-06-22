Зеленский подставил одесситов под удар, разместив базы и наемников у города

«Я полагаю, что удар был нанесен с целью уничтожения, возможно, складов боеприпасов для авиации, которая там еще базировалась. Не думаю, что там могли размещаться F-16 — слишком близко к переднему краю. Хотя, почему бы и нет? Они могли использовать этот аэродром как элемент военной инфраструктуры Украины. По нему был нанесен удар и аэродром выведен из строя. Если повреждены диспетчерские пункты, это может надолго остановить работу, если взлетно-посадочная полоса — возможно, на 2−3 недели», — отметил эксперт.