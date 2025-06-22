Онколог: рак поджелудочной, как у Талызиной, часто выявляют слишком поздно

Рак поджелудочной железы, который стал причиной смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, редко выявляется на ранних стадиях из-за его симптомов. Как объяснил aif.ru онколог Евгений Черемушкин, они сходны с панкреатитом.
«На начальной стадии рак поджелудочной железы проявляется, как панкреатит. То есть, периодически возникает боль после еды. А панкреатит сейчас есть у многих при современных стрессах, питании, поэтому симптомы не принимают во внимание», — отметил эксперт.
Онколог рассказал, что чаще всего пациенты обращаются к специалисту, когда начинаются более характерные симптомы.
«К врачу идут, когда уже появляются симптомы, характерные для нарушения проходимости желчных протоков и сброса в двенадцатиперстную кишку, то есть выражен сильный болевой синдром, начинается потеря веса, желтуха из-за закупорки протоков, появляются симптомы опухолевой интоксикации», — уточнил Черемушкин.
Ранее онколог объяснил, почему рак поджелудочной железы считается одним из самых агрессивных.
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, у которой было диагностировано это заболевание, умерла 21 июня.
Как стало известно, последний раз она выходила на сцену Театра Моссовета, где служила с 1958 года, 9 мая. Актриса снялась в более чем 160 фильмах, в том числе, в картинах «Старые клячи», «Ирония судьбы», «Афоня», «Зигзаг удачи».