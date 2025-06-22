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В Омскую область придёт похолодание до +10 градусов

Синоптики также прогнозируют затяжные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +23°
Источник: Om1 Омск

В Омской области вновь ожидается повышение температуры. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, жара вернётся в регион уже в конце июня.

В ближайшие дни в Омске и на юге области установится относительно прохладная погода: с 24 по 26 июня дневные температуры будут колебаться от +19 до +22 °C. Однако уже в пятницу, 27 июня, прогнозируется потепление до +25 °C.

На следующий день, 28 июня, температура воздуха может подняться до +33 °C. Особенно жарко будет в южных районах области.

Смена погодных условий ожидается с 29 июня. С запада, со стороны Тюменской области, придут дожди. Осадки продлятся до 2 июля. Самым прохладным днём станет 30 июня — в этот день температура может опуститься до +10…+20 °C.

С начала июля синоптики прогнозируют очередное повышение температуры.