В Омскую область придёт похолодание до +10 градусов

В Омской области вновь ожидается повышение температуры. По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, жара вернётся в регион уже в конце июня.
В ближайшие дни в Омске и на юге области установится относительно прохладная погода: с 24 по 26 июня дневные температуры будут колебаться от +19 до +22 °C. Однако уже в пятницу, 27 июня, прогнозируется потепление до +25 °C.
На следующий день, 28 июня, температура воздуха может подняться до +33 °C. Особенно жарко будет в южных районах области.
Смена погодных условий ожидается с 29 июня. С запада, со стороны Тюменской области, придут дожди. Осадки продлятся до 2 июля. Самым прохладным днём станет 30 июня — в этот день температура может опуститься до +10…+20 °C.
С начала июля синоптики прогнозируют очередное повышение температуры.