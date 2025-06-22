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ЦАХАЛ: Все районы в Израиле перешли в режим работы только жизненно важных служб

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 22 июня, сообщила, что все районы в стране перешли в режим работы только жизненно важных служб.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 22 июня, сообщила, что все районы в стране перешли в режим работы только жизненно важных служб.

На всей территории Израиля запрещены уличные собрания, занятия в школах и вузах, а также работа большинства предприятий, кроме жизненно важных. Меры действуют до особого распоряжения, сказано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Израиль благодарен Дональду Трампу за решение нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом высказался израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он считает, что этот шаг «изменит историю».

Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.

Соединенные Штаты Америки использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

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