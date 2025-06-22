Эксперт Мясоедов рассказал, поработят ли нейросети людей через 5−7 лет

«Все эти программные продукты, давайте так назовем обобщенно, на самом деле от искусственного интеллекта, а именно от интеллекта далеки, критического мышления там нет. Страшилки о том, что через 5−7 лет они все станут настолько умными, что начнут разрушать мир, это, на самом деле, глупость. То есть максимум, до чего они дойдут, это до того, что мы не будем понимать алгоритм их мышления», — пояснил эксперт.