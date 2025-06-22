Эксперт Мясоедов рассказал, поработят ли нейросети людей через 5−7 лет

Страшилки о том, что нейросети в ближайшие 5−7 лет станут настолько умными, что начнут разрушать мир, являются глупостью. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов.
«Все эти программные продукты, давайте так назовем обобщенно, на самом деле от искусственного интеллекта, а именно от интеллекта далеки, критического мышления там нет. Страшилки о том, что через 5−7 лет они все станут настолько умными, что начнут разрушать мир, это, на самом деле, глупость. То есть максимум, до чего они дойдут, это до того, что мы не будем понимать алгоритм их мышления», — пояснил эксперт.
Мясоедов не верит в то, что нейросети оставят всех людей без работы.
«Какие-то профессии, конечно, разгонит. Но то, что произойдет какой-то сумасшедший технологический скачок, революция в течение пяти лет, и мы все будет жить в другом мире, сомнительно по одной простой причине. Нейросети несовершенны, они базируются на алгоритмическом обучении», — сказал собеседник aif.ru.
В большинстве ответов нейросети 80% будет правды, а остальные 20% — несуразицы, но складно написанной, резюмировал Мясоедов.
Ранее эксперт Алексей Раевский объяснил aif.ru, откуда нейросети берут данные для предсказаний будущего.