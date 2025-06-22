Al Mayadeen: Иран продолжит развивать ядерную отрасль даже после ударов США

Иранские ядерные объекты продолжат работать после ударов ВВС Соединенных Штатов. Тегеран будет и дальше развиваться в этой области. Об этом предупредили в организации по атомной энергии Ирана, транслирует телеканал Al Mayadeen.
Тегеран осудил Вашингтон за ночные удары по ядерным объектам. Как отмечается в сообщении, Иран назвал атаку нарушением международного права, в частности «Договора о нераспространении ядерного оружия».
«Операция является продолжением жестоких нападений израильского врага в последние несколько дней», — сказано в материале.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, тем временем, выступил с речью. Он призвал Иран немедленно согласиться на прекращение конфликта с Израилем. В противном случае, США атакуют ядерные объекты Тегерана повторно.