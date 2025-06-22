Онколог Черемушкин назвал факторы риска рака поджелудочной, как у Талызиной

Неправильное питание является одним из факторов риска развития рака поджелудочной железы, убившего народную артистку РСФСР Валентину Талызину. Об этом aif.ru рассказал онколог Евгений Черемушкин.
«К факторам риска можно отнести неправильное и нерегулярное питание, употребление жирной, копченой пищи, которая увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, провоцирует хронические воспалительные процессы, панкреатит», — объяснил он.
При этом онколог исключил генетическую предрасположенность к такому виду рака. Эксперт подчеркнул, что рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных. Его сложно выявить на ранних стадиях из-за сходства симптомов с панкреатитом.
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, у которой, по данным СМИ, ранее было диагностировано это заболевание, умерла 21 июня на 91-м году жизни. Последний раз она выходила на сцену Театра Моссовета, где служила с 1958 года, 9 мая. Талызина участвовала в съемках более чем 160 фильмов, среди которых «Старые клячи», «Ирония судьбы», «Афоня», «Зигзаг удачи».