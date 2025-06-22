Онколог Черемушкин назвал факторы риска рака поджелудочной, как у Талызиной

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, у которой, по данным СМИ, ранее было диагностировано это заболевание, умерла 21 июня на 91-м году жизни. Последний раз она выходила на сцену Театра Моссовета, где служила с 1958 года, 9 мая. Талызина участвовала в съемках более чем 160 фильмов, среди которых «Старые клячи», «Ирония судьбы», «Афоня», «Зигзаг удачи».