ОАЭИ: Иран не планирует останавливать развитие ядерной промышленности

— Мы ждем, что международное сообщество осудит беззаконие и поддержит Иран в достижении законных прав. Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злые заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития ядерной промышленности, — процитировало заявление РИА Новости.