ОАЭИ: Иран не планирует останавливать развитие ядерной промышленности

Иранские власти не собираются останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по ядерным объектам в стране. Тегеран ожидает, что международное сообщество осудит эту атаку. Об этом сказано в заявлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
— Мы ждем, что международное сообщество осудит беззаконие и поддержит Иран в достижении законных прав. Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злые заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития ядерной промышленности, — процитировало заявление РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.
Позже также глава Белого дома заявил, что Америка готова в случае необходимости в течение считаных минут уничтожать дополнительные цели в Иране.