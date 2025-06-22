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ОАЭИ: Иран не планирует останавливать развитие ядерной промышленности

Иранские власти не собираются останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по ядерным объектам в стране. Тегеран ожидает, что международное сообщество осудит эту атаку. Об этом сказано в заявлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Иранские власти не собираются останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по ядерным объектам в стране. Тегеран ожидает, что международное сообщество осудит эту атаку. Об этом сказано в заявлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

— Мы ждем, что международное сообщество осудит беззаконие и поддержит Иран в достижении законных прав. Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злые заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития ядерной промышленности, — процитировало заявление РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.

Позже также глава Белого дома заявил, что Америка готова в случае необходимости в течение считаных минут уничтожать дополнительные цели в Иране.

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