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В ООН обеспокоены ударами США по Ирану: «прямая угроза миру и безопасности»

Гутерриш: удары США по Ирану стали опасным обострением ситуации в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную тревогу в связи с американскими ударами по Ирану, назвав их опасной эскалацией региональной напряженности.

«Я глубоко встревожен тем, что Соединенные Штаты сегодня применили силу против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который уже на грани, и это прямая угроза международному миру и безопасности», — рассказал Гутерриш.

Напомним, что президент США Дональд Трамп официально объявил о проведении атак против иранских ядерных объектов силами американской авиации. Так конфликт на Ближнем Востоке пошел по новому сценарию — теперь к противостоянию Израиля и Ирана присоединились США.

Позднее появилась информация, что рано утром 22 июня американский лидер выступит с обращением после атак по Ирану. Во время выступления Трамп предупредил Иран о необходимости немедленно начать мирные переговоры, указав, что отказ от диалога приведет к катастрофическим последствиям для страны.

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