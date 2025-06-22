«Поздравляю, президент Трамп»: премьер Израиля Нетаньяху высказался после ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп ночью 22 июня распорядился провести военную операцию в отношении ядерных объектов Ирана. В результате все цели были уничтожены. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за успешную операцию в опубликованном видеообращении.
Он подчеркнул, что Иерусалим согласен с утверждением хозяина Белого дома о «непревзойденности» Америки. Премьер отметил, что выступает за «мир через силу». Он добавил, что в истории обязательно отразится операция, предпринятая американской администрацией.
«Поздравляю, президент Трамп! Вы смело приняли решение нанести удар по ядерным объектам Ирана, нанеся его со всей невероятной и добродетельной мощью, которой США изменили истории», — говорится в заявлении Биньямина Нетаньяху.
Удары ВВС США прокомментировали и в Иране. Местная организация по атомной энергии заявила, что Тегеран продолжит развиваться в ядерной отрасли.