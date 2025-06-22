Лучший бомбардир в истории ФК «Динамо-Владивосток» покинул команду

Напомним, что в 2024 году «Динамо» заняло первое место в чемпионате России по футболу в зоне второй лиги «Б». В этом году в первой половине года приморцы выступали уже в дивизионе «Серебро». Итог — 6 место. Уже в июле «Динамо-Владивосток» продолжит играть в «Серебре» в чемпионате России по футболу среди команд второй лиги.