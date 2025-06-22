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Лучший бомбардир в истории ФК «Динамо-Владивосток» покинул команду

После завершения турнира в дивизионе «Серебро» второй лиги чемпионата России по футболу в составе приморской команды произошли изменения.

Источник: Аргументы и факты

Лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в составе ФК «Динамо-Владивосток» Алексей Баев покидает клуб. Также в команде не будет и трех полузащитников, которые выступали за приморцев в чемпионате России по футболу в минувшем сезоне. Причиной называется окончание срока действия контракта.

«ФК “Динамо-Владивосток” благодарит Алексея Баева за огромный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», — сообщается в ТГ футбольного клуба.

Баев провел в команде три года. За это время он сыграл 93 встречи за «Динамо», в которых забил 33 гола. В минувшем году Алексей провел 17 из 18 игр в дивизионе «Серебро» второй лиги, забил три гола и отдал две передачи партнерам.

Также футбольную команду из Владивостока по истечении срока контрактов покидают Виктор Курышев, Сергей Дудкин, не будет в «Динамо» и Абдулы Багамаева, у которого закончилась аренда.

Напомним, что в 2024 году «Динамо» заняло первое место в чемпионате России по футболу в зоне второй лиги «Б». В этом году в первой половине года приморцы выступали уже в дивизионе «Серебро». Итог — 6 место. Уже в июле «Динамо-Владивосток» продолжит играть в «Серебре» в чемпионате России по футболу среди команд второй лиги.