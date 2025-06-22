Прямая угроза здоровью: Life.ru узнал, чем вывести плесень из дома и не отравиться

Эксперт отметила, что грибки, разрастаясь в доме, не только портят интерьер, но и могут вызвать аллергию, респираторные заболевания и даже отравление.
Бытовая плесень — это микроскопические грибы, которые разрастаются в виде налёта на различных поверхностях в доме. Она не только портит внешний вид помещений, но и может быть опасна для здоровья. Основные причины возникновения и разрастания плесени — это высокая влажность (например, из-за протечек) и плохая вентиляция.
Марина Рудакова.
Преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета.
Существует несколько видов плесени, каждый из которых имеет свои особенности и предпочитает определённые места обитания. Чёрная, зелёная, белая, розовая и синяя плесень — все они представляют угрозу для нашего здоровья.
«Все виды плесени способны вызвать аллергию в виде насморка, кашля, кожных высыпаний. В тяжёлых и запущенных случаях постоянный контакт с большим количеством плесени может привести к различным респираторным проблемам и отравлении микотоксинами», — предостерегла специалист.
Рудакова подчеркнула, что бороться с плесенью можно как народными, так и специализированными средствами. Однако, выбирая метод, стоит помнить о безопасности. Народные средства, такие как уксус, сода, перекись водорода и бура, более безопасны, но менее эффективны. Специализированные фунгициды, напротив, быстро справляются с плесенью, но могут содержать агрессивные химические вещества. Использовать их нужно с осторожностью, соблюдая меры предосторожности.
«Поэтому использовать специализированные средства для борьбы с плесенью необходимо только в хорошо проветриваемом помещении, используя маску и перчатки», — заключила эксперт.
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