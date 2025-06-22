Прямая угроза здоровью: Life.ru узнал, чем вывести плесень из дома и не отравиться

Рудакова подчеркнула, что бороться с плесенью можно как народными, так и специализированными средствами. Однако, выбирая метод, стоит помнить о безопасности. Народные средства, такие как уксус, сода, перекись водорода и бура, более безопасны, но менее эффективны. Специализированные фунгициды, напротив, быстро справляются с плесенью, но могут содержать агрессивные химические вещества. Использовать их нужно с осторожностью, соблюдая меры предосторожности.