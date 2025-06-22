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Трамп рассказал об итогах атаки на Иран: «уничтожены объекты по обогащению урана»

Трамп сообщил, что США полностью уничтожили объекты Ирана по обогащению урана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил о полном уничтожении объектов иранской ядерной программы по обогащению урана в результате операции американских вооруженных сил.

«Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены», — рассказал Трамп в ходе телевизионного обращения из Белого дома 22 июня.

Позднее на удары США по Ирану отреагировал Израиль. Так, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении выразил благодарность американскому лидеру за успешное проведение операции на территории исламской республики.

Ранее KP.RU подробно писал о присоединении Соединенных Штатов к конфликту на Ближнем Востоке 22 июня — об атаке США иранского подземного ядерного объекта Фордо.

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