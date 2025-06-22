Трамп рассказал об итогах атаки на Иран: «уничтожены объекты по обогащению урана»

«Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены», — рассказал Трамп в ходе телевизионного обращения из Белого дома 22 июня.