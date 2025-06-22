Вирусолог Аграновский рассказал, кому грозит тяжелая форма штамма «Нимбус»

Из-за легкой распространяемости нового штамма коронавируса «Нимбус» некоторые люди могут тяжело переносить эту болезнь. Подробнее об этом aif.ru рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.
«В связи с широкой распространенностью повышается шанс, что кто-то будет тяжело переносить этот вирус. Например, люди с пониженным иммунитетом, пожилые и те, у кого есть хронические заболевания», — пояснил Аграновский.
При этом вирусолог добавил, что новый штамм «Нимбус» имеет низкую летальность.
Ранее британские СМИ писали, что штамм «Нимбус» выявили в Великобритании, он также распространяется в других странах. «Нимбус» может вызвать всплеск заболеваемости уже летом.