20 км вперед: эксперт рассказал, какая буферная зона защитит границы РФ

Буферная зона для защиты границ России должна быть не менее 20 км. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил aif.ru, почему должна быть такая глубина и какие области могут войти в буферную зону.
Глубину определяет дальность артиллерийских снарядов и беспилотников.
В беседе с aif.ru эксперт объяснил, как определяется глубина буферной зоны.
«Глубина буферной зоны должна быть на дальность, как минимум, артиллерийских снарядов и беспилотников и FPV-дронов, а это не меньше 20 километров, а то и 30, а до Сум осталось где-то 16», — отметил он.
По его словам, приведенные цифры — это минимальная глубина буферной зоны.
«По большому счету, конечно, надо больше. Из расчета РСЗО HIMARS, который стреляет на 80 километров, соответственно по нашим территориям бьют, по Курской области», — добавил Дандыкин.
Какие области войдут в буферную зону?
Как отметил Дандыкин, в буферную зону могут войти четыре области на Украине, граничащие с российской территорией.
«Здесь очевидно, что, по крайней мере, это Сумская область, Харьковская, Харьковское направление. Там есть продвижение. Соответственно, подход уже к Купянску. По большому счету, это касается и Днепропетровской области. В Черниговской области противник себя погано ведет, это тоже граница Брянщины», — отметил он.
Дандыкин обратил внимание на ускорение продвижения российских военных по созданию буферной зоны.
«Продвижение в июне и мае увеличилось по сравнению с ранней весной. Во всяком случае, надежда на летнюю кампанию. Июнь уже мы практически заканчиваем, июль, август, сентябрь», — объяснил он.
По его словам, одним их факторов, влияющих на скорость продвижения российских военных, является количество ракет ПВО у ВСУ.
"Зависит от поставок вооружения противнику. Если сейчас западные партнеры будут перебрасывать на Израиль приличное количество ракет ПВО, особенно Patriot, если получится подавленное ПВО, тогда уже вопрос действия авиации. Господство в воздухе — самое главное. Надеюсь, что так оно и будет. Уже было видно, когда били по Киеву, что уже ПВО противника работает не очень хорошо, — объяснил Дандыкин.