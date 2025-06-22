20 км вперед: эксперт рассказал, какая буферная зона защитит границы РФ

"Зависит от поставок вооружения противнику. Если сейчас западные партнеры будут перебрасывать на Израиль приличное количество ракет ПВО, особенно Patriot, если получится подавленное ПВО, тогда уже вопрос действия авиации. Господство в воздухе — самое главное. Надеюсь, что так оно и будет. Уже было видно, когда били по Киеву, что уже ПВО противника работает не очень хорошо, — объяснил Дандыкин.