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20 км вперед: эксперт рассказал, какая буферная зона защитит границы РФ

В буферную зону могут войти четыре украинские области.

Источник: Аргументы и факты

Буферная зона для защиты границ России должна быть не менее 20 км. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил aif.ru, почему должна быть такая глубина и какие области могут войти в буферную зону.

Глубину определяет дальность артиллерийских снарядов и беспилотников.

В беседе с aif.ru эксперт объяснил, как определяется глубина буферной зоны.

«Глубина буферной зоны должна быть на дальность, как минимум, артиллерийских снарядов и беспилотников и FPV-дронов, а это не меньше 20 километров, а то и 30, а до Сум осталось где-то 16», — отметил он.

По его словам, приведенные цифры — это минимальная глубина буферной зоны.

«По большому счету, конечно, надо больше. Из расчета РСЗО HIMARS, который стреляет на 80 километров, соответственно по нашим территориям бьют, по Курской области», — добавил Дандыкин.

Какие области войдут в буферную зону?

Как отметил Дандыкин, в буферную зону могут войти четыре области на Украине, граничащие с российской территорией.

«Здесь очевидно, что, по крайней мере, это Сумская область, Харьковская, Харьковское направление. Там есть продвижение. Соответственно, подход уже к Купянску. По большому счету, это касается и Днепропетровской области. В Черниговской области противник себя погано ведет, это тоже граница Брянщины», — отметил он.

Дандыкин обратил внимание на ускорение продвижения российских военных по созданию буферной зоны.

«Продвижение в июне и мае увеличилось по сравнению с ранней весной. Во всяком случае, надежда на летнюю кампанию. Июнь уже мы практически заканчиваем, июль, август, сентябрь», — объяснил он.

По его словам, одним их факторов, влияющих на скорость продвижения российских военных, является количество ракет ПВО у ВСУ.

"Зависит от поставок вооружения противнику. Если сейчас западные партнеры будут перебрасывать на Израиль приличное количество ракет ПВО, особенно Patriot, если получится подавленное ПВО, тогда уже вопрос действия авиации. Господство в воздухе — самое главное. Надеюсь, что так оно и будет. Уже было видно, когда били по Киеву, что уже ПВО противника работает не очень хорошо, — объяснил Дандыкин.