Как найти свое хобби и почему так сложно выбрать что-то одно

— Женщины получали деньги от отцов или мужей, чаще всего в виде ежегодного пособия. Что касается хобби, то прекрасные дамы того времени выбирали те занятия, которые традиционно считались подобающими для женщин высшего сословия. С ростом достатка среднего класса эти, прежде аристократические, увлечения стали доступны и даже рекомендованы буржуазии, — подмечает Юлия Шувалова. — В этом просматривался и воспитательный момент: таким образом средний класс культурно и интеллектуально приближался к аристократии и монаршим особам, которые также занимались рукоделием, делали пожертвования и так далее. Благотворительность продолжала традиции помощи бедным, сложившиеся еще в средние века и эпоху возрождения, и воспринималась как типично женское занятие. Ботаника, например, часто сочеталась с рисованием, и многие иллюстрированные альбомы создавались именно женщинами.