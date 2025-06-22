Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране заявили об эвакуации ядерных объектов до удара Соединенных Штатов

Иранские власти заранее эвакуировали три ядерных объекта, удары по которым нанесли Соединенные Штаты. Об этом сообщила персидская служба ВВС, ссылаясь на заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини.

Иранские власти заранее эвакуировали три ядерных объекта, удары по которым нанесли Соединенные Штаты. Об этом сообщила персидская служба ВВС, ссылаясь на заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини.

Он рассказал, что эвакуацию провели «некоторое время назад». Из ядерных центров заранее вывезли запасы обогащенного урана.

— Риска радиационного выброса нет, — уточнил Абедини, передает РБК.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Штаты.

Иранские власти не намерены останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по нескольким ядерным объектам в стране. Тегеран ожидает, что международное сообщество осудит эти удары. Об этом сказано в заявлении Организации по атомной энергии Ирана.

Позже также глава Белого дома заявил, что Америка готова в случае необходимости в течение считаных минут уничтожать дополнительные цели в Иране.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше